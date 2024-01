A vivir la felicidad que deseamos

Disfruto en esta época los mensajes, fotos y otras publicaciones que circulan en muchas redes sociales en las que documentamos gran parte de nuestras vidas. No alcanzo a ver todo ni comentar todo lo que desearía, aunque también me cuido de no perderme en tanto ir y venir de información. Pero en esta época es para mí motivo de júbilo el leer los mensajes positivos, buenos deseos, fotos familiares, de viajes y fiestas que me hacen atreverme a soñar que el potencial humano es capaz de transformar cualquier realidad que se proponga.