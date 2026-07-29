AAA: ¿ineficiencia o estrategia de dominación?
Proveer agua de manera limitada y solo en pocas horas de la madrugada es una modificación de técnicas de tortura military, opina Isabel Abislaimán
29 de julio de 2026 - 10:00 PM
29 de julio de 2026 - 10:00 PM
El modelo de desarrollo impuesto a la isla para organizar el manejo de aguas convirtió a los ciudadanos en consumidores cautivos. Esencialmente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ejerce un poder de monopolio sobre un recurso natural cuyo disfrute pertenece al colectivo. Es decir, nuestras aguas están colonizadas debido a que existe una estructura de poder que separa al pueblo de ellas. El modelo atrapa al ciudadano como consumidor, a la merced de la eficiencia de la distribución del recurso.
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