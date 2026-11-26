Opinión
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Acción de gracias: que brote del corazón
Dar gracias es recordar que la vida nos viene del Creador y que todos somos sus hijos y hermanos entre nosotros, llamados desde el seno materno a vivir en comunión y solidaridad, indica Eusebio Ramos, Arzobispo de San Juan
26 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
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