Agentes del caos: enemigos de las instituciones

En una sociedad bien ordenada las normas de la política y la economía son claras y predecibles. La competencia, incluso entre rivales ideológicos, es mesurada porque se sabe de antemano que tanto los beneficios de la victoria como las pérdidas de la derrota están limitadas y se estima su importe y cuantía por adelantado.

En una sociedad bien ordenada, el ordenamiento social limita la ambición y recompensa la paciencia y el mutuo acuerdo. El que pierde hoy sabe que no lo perdió todo y que tiene la oportunidad de competir mañana en circunstancias suficientemente equitativas y sin riesgo de caer en la desgracia o la ruina. El que gana hoy acepta que su triunfo no le da derecho a todo y sabe que mañana existe la posibilidad de la derrota, por lo que se acostumbra a gobernar como quisiera ser gobernado.

La sociedad bien ordenada está marcada por instituciones fuertes. Por fuerte entiéndase robusta e independiente, no despótica o acaparadora. Cuando el estado es la única institución fuerte, la sociedad es débil y vulnerable. Es necesario también que las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los grupos religiosos y caritativos sean también robustos e independientes. Pero eso también es cierto de los partidos políticos, que son foros de coordinación y convergencia entre ciudadanos. Una democracia electoral como la nuestra—como la de todos los países que gozan de sistemas políticos tanto libres como estables—necesita partidos que articulen plataformas políticas coherentes y motiven a los ciudadanos a pensar, defender e implementar sus ideales.

Una sociedad desordenada, por el contrario, carece de instituciones fuertes. En ella se crían agentes del caos y esos agentes cambian el ecosistema social para perpetuar el desorden. A la paciencia se antepone la ambición desmesurada, al mutuo acuerdo se responde con insultos y ultimatos. El desorden no es tanto un problema moral de los políticos corruptos, los comerciantes estafadores o los charlatanes en el púlpito. Siempre hay quien quiere aprovecharse del prójimo y cree que debe recibir más de lo que merece.

El problema surge cuando la debilidad de las instituciones no sirve de freno a los agentes del caos. Se crea entonces un círculo vicioso, una retroalimentación en la que el desorden favorece a aquellos que lo fomentan. Los agentes del caos se nutren de la ineptitud y la incompetencia. La aprovechan para socavar las instituciones porque en el vacío institucional, solo valen el poder, el soborno y la trampa.

No debemos ver la crasa incompetencia solo como falta de diligencia o de talento. La incompetencia es una estrategia para fomentar el caos y desarticular las instituciones. Así, el agente del caos siempre sale ganando, o al menos no pierde. Si gana, tiene vía libre para dominar al país; si pierde, le deja una ruina a su sucesor.

El problema político no son los partidos políticos. Tampoco lo es la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones, no empece los serios problemas de la nueva ley electoral. Si bien los partidos principales operan como cualquier cartel u oligopolio cuyos miembros coluden para atrincherar sus beneficios adquiridos y limitar la entrada de nuevos competidores, también contribuyen a una mutua fiscalización. Pero solo pueden cumplir esa función democrática si son robustos e independientes de los candidatos y políticos electos que no ven más allá de la próxima elección. Como son las cosas, el partido se vuelve un instrumento para la elección de un candidato cuando es el candidato quien debería ser el portavoz de la plataforma política.

Mientras los partidos políticos sean feudos personales de los candidatos y políticos de turno y no instituciones robustas e independientes que favorezcan la convergencia y coordinación ciudadana, no servirán de freno a los agentes del caos.