Baby boomers, Baby losers y la casita que tanto te prometí

La situación económica actual ha llevado a que por primera vez en la historia reciente una gran parte de personas de edades entre los 20 y los 40 años estén viviendo un menor estándar de vida que el de sus padres. A estos se les ha llamado “baby losers”.

El término “baby losers” es de origen francés. El primero que lo acuñó fue el sociólogo Louis Chauvel de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, que lo creó en contaste con el de “baby boomers”.

Las limitaciones de poder adquisitivo, atadas a los cambios en gustos, posibilidades y deseos de las generaciones recientes conllevarán un renfoque de la industria de bienes raíces, escribe Carlos Xavier Vélez. (Suministrada)

Veamos ahora el contraste entre los baby boomers y los baby losers y su impacto en los bienes raíces.

Baby Boomers

La generación Baby Boomers está formada por todas las personas que nacieron entre los años de 1946 y 1964. Reciben el nombre baby boomers porque durante este período se incrementaron las tasas de natalidad. Los baby boomers ven la inversión en bienes raíces con un enfoque más conservador que las generaciones más jóvenes. Con frecuencia teniendo más cautela para invertir, los baby boomers consideran los bienes raíces como una opción de inversión segura y estable. La vivienda es una gran prioridad para ellos y pueden poseer varias propiedades con fines de inversión.

Una de las razones principales para los baby boomers invertir en bienes raíces es que han acumulado una enorme riqueza a lo largo de sus carreras y la inversión en bienes raíces es su forma de diversificar su cartera y generar ingresos pasivos. Los baby boomers están más enfocados en generar ingresos que en crear riqueza a largo plazo. Esto se debe a que están más cerca de la edad de jubilación y prefieren invertir en mercados de bienes raíces estables y establecidos que tienen un historial de generar rendimientos confiables a lo largo del tiempo. Las inversiones en bienes raíces actúan como una fuente constante de ingresos que pueden aumentar sus ahorros posteriores a la jubilación.

Baby Losers

Viven con sus padres y han abandonado la idea de comprarse una casa o un carro porque no podrían afrontar ni la hipoteca, ni un préstamo para un automóvil.

Los “baby losers” son una nueva generación de profesionales de clase media, con títulos universitarios, escasos salarios y empleos que poco o nada tienen que ver con sus estudios.

El principal problema es la situación económica actual, con una elevada inflación, unos precios de casas y apartamentos inalcanzables, salarios anclados en el pasado, y economías en camino a una recesión.

Según el sociólogo Louis Chauvel , la clave determinante para el éxito hoy día no es tu nivel educativo, sino la capacidad financiera de tus padres: Si ellos pueden mantenerte o no hasta que cumplas los treinta años mientras intentas encontrar un hueco dentro de un mercado laboral muy cerrado. Es posible que los baby losers aún no puedan comprar una propiedad o realizar grandes inversiones en bienes raíces, al comienzo de su carrera, pero tienen una hoja de ruta a seguir y, al menos, buscan inversiones en bienes raíces de poca monta y les gusta vivir en lugares que pueden moverse fácilmente a pie o en otro medio que no sea el automóvil.

Además, sus opciones de inversión no están impulsadas únicamente por su propio crecimiento económico, sino que también están basadas en un sentido de responsabilidad social y ambiental. Son muy conscientes de la urgencia de la sostenibilidad y el cambio climático y, por lo tanto, están ansiosos por invertir en opciones de bienes raíces que sean ecológicas y sostenibles. Muchos de ellos al no poder comprar, deciden alquilar y no les gusta vivir en el mismo lugar por mucho tiempo.

Un estudio reciente de TransUnion demuestra que los préstamos hipotecarios a puertorriqueños de 25 a 36 años han disminuido del 49% en 2016 al 27% en 2023.

Cambios en la Industria de bienes raíces

Las limitaciones de poder adquisitivo, atadas a los cambios en gustos, posibilidades y deseos de las generaciones recientes conllevarán un renfoque de la industria de bienes raíces en cuanto al tipo de viviendas y usos complementarios que tendrán mayor demanda en el futuro, basado en este nuevo paradigma.

El sueño de como dice la canción Ahora seremos felices de Rafael Hernández, “yo ya compré la casita que tanto te prometí”, está cambiando a “ya renté la casita que pude conseguir”.

La salida de emergencia para los baby losers la hemos estado viendo durante años y lamentablemente es abandonar la isla buscando una mejor calidad de vida. Urge atender esta situación para evitar que estos jóvenes abandonen la isla, ya que son necesarios para el futuro del país.

De igual manera urge un plan de redesarrollo de ciertas áreas que pueda brindar las oportunidades de vivienda y calidad de vida que merecemos todos. En la isla tenemos profesionales en la industria de bienes raíces de calibre mundial.