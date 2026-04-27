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José Fernando VelázquezJosé Fernando Velázquez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Balacera en la cena con el presidente: el viejo cuento del lobo

Lo que debió ser un mensaje sobrio de calma terminó contaminado, una vez más, por la autopromoción y la grandilocuencia, opina José Fernando Velázquez

27 de abril de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un individuo, descrito por las autoridades como un “lobo solitario”, huésped del mismo hotel, logró acercarse al área de seguridad y abrió fuego en el vestíbulo de la hospedería, escribe José Fernando Velázquez. (X / @cspan)

Todos lo conocemos. Por eso no voy a contarlo. De entrada, nada que ver tampoco con el de la Caperucita. Ocurrió el sábado en la noche, en el Washington Hilton Hotel, mientras en su interior estaba por comenzar la Cena Anual de Corresponsales con la presencia del presidente de Estados Unidos, su esposa y toda la plana mayor del poder federal. Entonces, un individuo, descrito por las autoridades como un “lobo solitario”, huésped del mismo hotel, logró acercarse al área de seguridad y abrió fuego en el vestíbulo de la hospedería.

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José Fernando Velázquez

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El autor es abogado y fue presidente Comisión de Derecho de Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
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