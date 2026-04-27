Balacera en la cena con el presidente: el viejo cuento del lobo
Lo que debió ser un mensaje sobrio de calma terminó contaminado, una vez más, por la autopromoción y la grandilocuencia, opina José Fernando Velázquez
27 de abril de 2026 - 3:00 PM
27 de abril de 2026 - 3:00 PM
Todos lo conocemos. Por eso no voy a contarlo. De entrada, nada que ver tampoco con el de la Caperucita. Ocurrió el sábado en la noche, en el Washington Hilton Hotel, mientras en su interior estaba por comenzar la Cena Anual de Corresponsales con la presencia del presidente de Estados Unidos, su esposa y toda la plana mayor del poder federal. Entonces, un individuo, descrito por las autoridades como un “lobo solitario”, huésped del mismo hotel, logró acercarse al área de seguridad y abrió fuego en el vestíbulo de la hospedería.
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