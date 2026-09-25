Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de septiembre de 2026
82°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Mariewill PizarroMariewill Pizarro
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cisternas: la educación que falta

Puerto Rico tiene comunidades enteras “dependientes de cisternas” sin que nadie les haya enseñado sus derechos bajo la Ley 91-2024, cómo calcular su captación, o cómo mantener el agua limpia, indica Mariewill Pizarro

25 de septiembre de 2026 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico ha advertido sobre el peligro de electrocución cuando una cisterna se coloca en un techo cerca de líneas eléctricas o de la toma principal de corriente, afirma Mariewill Pizarro. (Suministrada)

Donar cisternas sin brindar apoyo técnico y orientación fundamental se repite en momentos de necesidad en la isla. Recién vimos imágenes de alcaldes y grupos entregando estos equipos en residencias de familias pobres.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Residenciales públicosGobierno de Puerto Ricofondos federalesagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Mariewill Pizarro

Mariewill Pizarro

Arrow Icon
La autora es especialista en sostenibilidad y políticas medioambientales. Además, es fundadora de Sigue Tu CEPA Foundation y consultora de OSFL.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: