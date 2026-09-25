Opinión
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Cisternas: la educación que falta
Puerto Rico tiene comunidades enteras “dependientes de cisternas” sin que nadie les haya enseñado sus derechos bajo la Ley 91-2024, cómo calcular su captación, o cómo mantener el agua limpia, indica Mariewill Pizarro
25 de septiembre de 2026 - 8:00 PM
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