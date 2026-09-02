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prima:El arte de captar, almacenar y distribuir bien cada gota de agua

Puerto Rico recibe cantidades significativas de lluvia, pero esa precipitación se distribuye de forma desigual, destaca Rafael Mejía

2 de septiembre de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Puerto Rico recibe cantidades significativas de lluvia, pero esa precipitación se distribuye de forma muy desigual en el territorio a lo largo de cada año. El Bosque Seco de Guánica registra menos de 30 pulgadas anuales. La sequía demuestra que el problema no termina en cuánto llueve, destaca Rafael Mejía. (Jorge A Ramirez Portela)

En el Distrito Suroeste, los agricultores riegan apenas tres días por semana. En Patillas, los arroyos aportan solo una cuarta parte de su flujo normal. Productores de café reportan maduración adelantada y pérdida de calidad por estrés hídrico. En Lajas, los ganaderos agotan sus reservas de heno porque el pasto no alcanza. El 26 de agosto, el Departamento de Agricultura federal designó 26 municipios como zonas de desastre por sequía. Y mientras el campo se seca, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) arrastra pérdidas extraordinarias en su sistema de distribución.

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Rafael Mejía García

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El autor es economista agrícola.
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