El arte de captar, almacenar y distribuir bien cada gota de agua
Puerto Rico recibe cantidades significativas de lluvia, pero esa precipitación se distribuye de forma desigual, destaca Rafael Mejía
2 de septiembre de 2026 - 4:00 PM
2 de septiembre de 2026 - 4:00 PM
En el Distrito Suroeste, los agricultores riegan apenas tres días por semana. En Patillas, los arroyos aportan solo una cuarta parte de su flujo normal. Productores de café reportan maduración adelantada y pérdida de calidad por estrés hídrico. En Lajas, los ganaderos agotan sus reservas de heno porque el pasto no alcanza. El 26 de agosto, el Departamento de Agricultura federal designó 26 municipios como zonas de desastre por sequía. Y mientras el campo se seca, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) arrastra pérdidas extraordinarias en su sistema de distribución.
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