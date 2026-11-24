Colapso gubernamental y el BabyGate
¿Debe responder solamente la secretaria de la Familia o también quien la nombró, la defendió y ahora acepta sus condiciones de salida? Cuestiona Silverio Pérez
24 de noviembre de 2026 - 3:00 PM
24 de noviembre de 2026 - 3:00 PM
En junio de 1972, cinco hombres fueron arrestados mientras intentaban penetrar en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate, en Washington. Dos periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron a investigar el suceso que terminó revelando una trama de espionaje, encubrimiento y abuso de poder que provocó, en agosto de 1974, la renuncia del presidente Richard Nixon. Hoy día a Nixon se le podría recordar como un gran hombre de estado si se le comparara con la corrupta y absurda presidencia de Donald Trump.
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