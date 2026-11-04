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Anabelle Torres ColbergAnabelle Torres Colberg
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¡Pobre Suzanne! Perseguida... por la verdad

Enseñamos a nuestros niños a decir la verdad, asumir consecuencias y rechazar el abuso. Pero desde el poder observan cómo el cuestionado se convierte en mártir, el fiscalizador en enemigo y la rendición de cuentas en persecución, escribe Anabelle Torres Colberg

4 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las contradicciones no hostigan. Exigir explicaciones no es maldad. Es fiscalización, puntualiza Anabelle Torres Colberg al analizar la situación de la titular de la Familia, Suzanne Roig (Ramon "Tonito" Zayas)

Puerto Rico ha alcanzado una nueva dimensión de la desvergüenza pública: quien debe explicaciones se declara perseguido; quien enfrenta documentos que contradicen sus palabras denuncia maldad; y quien está bajo investigación pretende convertirse en víctima de quienes fiscalizan sus actuaciones. ¿En serio? El problema nunca es lo que hicieron, sino que alguien se atreviera a descubrirlo y, peor aún, denunciarlo.

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Anabelle Torres Colberg

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La autora es abogada y analista de temas políticos.
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