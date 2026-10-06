Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Con o sin papel
Alexander Hamilton, a punta de las 55 columnas que publicó en el Independent Journal y en el Daily Advertiser de Nueva York creó las condiciones para la ratificación de la Constitución federal, destaca Rafael Cox Alomar
6 de octubre de 2026 - 10:55 PM
Actualizado el 6 de octubre de 2026 - 11:24 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.