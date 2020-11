Consejos para próximas elecciones

Los problemas en la CEE con el voto adelantado por correo y a domicilio no nos toman por sorpresa. Lo veíamos venir y aunque hicimos señalamientos públicos sobre las consecuencias, cuando para el día de unas elecciones quedan muchos votos sin escrutar, que si son muchos crean ansiedad en el electorado porque pueden ser suficientes para cambiar el resultado del día de una elección, nuestra orientación fue ignorada. La CEE no fue proactiva en establecer los mecanismos que aseguraran un proceso rápido, eficiente y transparente de esos votos. La cosa, sin embargo, debió empezar - y lamentablemente no empezó- por una buena campaña de educación al elector sobre cómo votar adelantado.