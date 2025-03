Por culpa de la gobernadora terminé leyendo una novela de Corín Tellado. Como son tantas y tan malas (solo hay que ver los títulos para saberlo: “Mi adorada pueblerina”, “Su alteza real”, “Casado por ambición”, “Mi querido tonto”, “No me burlo de ti”), y como la gobernadora no soltó prenda de cuál estaba leyendo, me dejé llevar por el número de novela que la mandataria mencionó en aquella conferencia de prensa para no contestar la pregunta que le hizo un periodista: “Esa novela de Corín Tellado va por el capítulo 900”.