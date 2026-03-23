Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
¿Cuál será el efecto de la Comisión Total?
La oposición ahora cuenta con una guía o libreto explícito de ataque que pretenderán extrapolarlo más allá de González y Rivera Schatz, para hacerlo extensivo a todo el PNP, opina Carlos Díaz Olivo
23 de marzo de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.