OPINIÓN
Punto de vista
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuando el “copy & paste” delata el verdadero problema

La educación necesita adaptarse con carácter de urgencia. No para prohibir la tecnología, sino para exigir más, opina Rosward J. Torres López

29 de enero de 2026 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No estamos ante estudiantes que utilizan la tecnología como apoyo, sino ante trabajos entregados sin reflexión, sin edición y sin el menor interés por comprender lo que están presentando como propio, señala Rosward Torres. (Suministrada)

En días recientes circuló en redes sociales una imagen que generó preocupación y debate. En ella, una persona comentaba: “Cuando leo los ensayos de mis alumnos descubro cosas fascinantes: creo que la humanidad no tendrá mucha esperanza de sobrevivencia”. La imagen mostraba trabajos estudiantiles que, sin ningún reparo, incluían frases típicas de la inteligencia artificial, como “si deseas profundizar en algún aspecto específico, házmelo saber” o “puedo adaptar este texto al nivel solicitado”. Mensajes que evidencian algo sencillo, pero verdaderamente alarmante: el estudiante copió y pegó sin leer ni revisar.

