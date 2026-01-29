En días recientes circuló en redes sociales una imagen que generó preocupación y debate. En ella, una persona comentaba: “Cuando leo los ensayos de mis alumnos descubro cosas fascinantes: creo que la humanidad no tendrá mucha esperanza de sobrevivencia”. La imagen mostraba trabajos estudiantiles que, sin ningún reparo, incluían frases típicas de la inteligencia artificial, como “si deseas profundizar en algún aspecto específico, házmelo saber” o “puedo adaptar este texto al nivel solicitado”. Mensajes que evidencian algo sencillo, pero verdaderamente alarmante: el estudiante copió y pegó sin leer ni revisar.

