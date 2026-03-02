Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Cuando el poder desplaza la justicia
Una reforma judicial exige justificación superior, diagnóstico, análisis comparado, evaluación presupuestaria y explicación concreta de sus efectos en la capacidad de respuesta del sistema, escribe Sonia Vélez Colón
2 de marzo de 2026 - 11:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.