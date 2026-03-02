Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Sonia Ivette Vélez ColónSonia Ivette Vélez Colón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuando el poder desplaza la justicia

Una reforma judicial exige justificación superior, diagnóstico, análisis comparado, evaluación presupuestaria y explicación concreta de sus efectos en la capacidad de respuesta del sistema, escribe Sonia Vélez Colón

2 de marzo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La tesis de “coadministración” que ahora se contempla, despojando a la presidencia de sus facultades, propone una participación colegiada en decisiones administrativas medulares, especialmente en nombramientos directivos y asignaciones judiciales, escribe Sonia Vélez. (Shutterstock)

Las reformas judiciales no son ajustes legislativos ordinarios. Son decisiones sobre el diseño de un poder constitucional del Estado: quién dirige, quién responde y qué tipo de justicia se vuelve posible en la vida diaria de la ciudadanía. Por eso su legitimidad no descansa solo en la autoridad formal del legislador para aprobar una ley. Depende del proceso que la engendra, del diagnóstico que la sostiene y de la visión que proyecta.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Rama JudicialJueces de Puerto RicoTribunalesGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Sonia Ivette Vélez Colón

Sonia Ivette Vélez Colón

Arrow Icon
Profesora de Derecho y Exadministradora de Tribunales
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: