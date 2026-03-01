Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos E. Ramos González
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La sed de justicia

La independencia judicial existe para liberar al poder judicial de las presiones externas, como las de naturaleza política o partidista, escribe Carlos Ramos González

1 de marzo de 2026 - 1:30 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Solo una pregunta de sentido común: si la mayoría de los jueces y juezas del tribunal estuviera compuesta en la actualidad por juristas nombrados por un gobernador o gobernadora de un partido político distinto del Partido Nuevo Progresista, ¿habría interés en proponer este cambio de control administrativo? Cuestiona Carlos Ramos González. (Shutterstock)

Hay diversas formas de minar la independencia judicial. Algunos regímenes autoritarios operan dentro de parámetros constitucionales que aborrecen, pues les limitan el poder de ejercer control. En el fondo, niegan la democracia, aunque hayan llegado al poder sobre sus propios cimientos. Detestan la separación de poderes, aunque la proclamen. Por eso, la independencia judicial puede ser un obstáculo para alcanzar estos fines. Su reto es uno: ¿cómo corromper este imperativo democrático a la vez que se proclama defenderlo?

Carlos E. Ramos González

Carlos E. Ramos González

El autor fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde ejerce su cátedra. Recibió su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico en...
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: