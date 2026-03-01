Hay diversas formas de minar la independencia judicial. Algunos regímenes autoritarios operan dentro de parámetros constitucionales que aborrecen, pues les limitan el poder de ejercer control. En el fondo, niegan la democracia, aunque hayan llegado al poder sobre sus propios cimientos. Detestan la separación de poderes, aunque la proclamen. Por eso, la independencia judicial puede ser un obstáculo para alcanzar estos fines. Su reto es uno: ¿cómo corromper este imperativo democrático a la vez que se proclama defenderlo?

