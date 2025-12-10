Opinión
Punto de vista
Punto de vista
Daniel Hernández Morales
prima:DACO versus LUMA: ¿y ahora qué?

Puerto Rico necesita un marco moderno que proteja al consumidor, brinde certidumbre operativa y adjudique reclamaciones con justicia y rigor técnico, escribe Daniel Hernández

10 de diciembre de 2025 - 12:41 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Puerto Rico necesita un marco moderno que proteja al consumidor, brinde certidumbre operativa y adjudique reclamaciones con justicia y rigor técnico, escribe el ingeniero Daniel Hernández Morales (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso DACO vs. LUMA marca un punto de inflexión en la discusión energética del país. El Tribunal concluyó que el Negociado de Energía excedió su autoridad al aceptar una cláusula que pretendía otorgar inmunidad civil a LUMA Energy ante reclamaciones por daños asociados a apagones o fluctuaciones de voltaje. Esa facultad, señaló el máximo foro judicial, corresponde exclusivamente a la legislatura. La sentencia restituye el derecho del consumidor a reclamar sin enfrentar una barrera legal. Pero, más allá del aspecto jurídico, expone un problema estructural más profundo.

AEELUMA EnergyGenera PRNegociado de Energía de Puerto RicoDACOTribunal Supremo de Puerto Rico
Daniel Hernández Morales

Daniel Hernández Morales

El autor es ingeniero y consultor estratégico. Es creador y editor de Puerto Rico Energy Transformation. Fue vicepresidente de operaciones de Genera PR
