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Alfonso Martínez TaboasAlfonso Martínez Taboas
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:De Leningrado a Cuba: bloqueo y asedio

La escasez de combustible ha provocado largos y frecuentes apagones, que afectan hospitales, escuelas y negocios, escribe Alfonso Martínez Taboas

23 de marzo de 2026 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Qué tienen en común los cercos militares en Leningrado y la Cuba actual? Primero, una insensibilidad al sufrimiento humano colectivo que abarca toda la población. Segundo, una indiferencia a las repercusiones de dichas acciones, señala Alfonso Martínez. (Ramon Espinosa)

En septiembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de la Alemania nazi y sus aliados cercaron y asediaron la ciudad soviética de Leningrado (hoy día San Petersburgo). La ofensiva duró 872 días. Tuvo el propósito de lograr la rendición u obliteración de la ciudad. Debido a que sus habitantes no se rindieron, el cerco a la ciudad trajo como consecuencia la muerte por hambruna de miles de sus habitantes que además tenían que luchar con las temperaturas heladas. Ya para enero de 1942 aparecían registrados cerca de 100,000 personas fallecidas, muchas morían en las calles de hambre y frío. De hecho, más de un millón de personas murieron por las condiciones infrahumanas del asedio, la gran mayoría civiles. El historiador Michael Jones en su libro Leningrad: State of Siege detalla la enorme resistencia y resiliencia de la población, la cual sobrevivió sin servicios básicos, temperaturas heladas, con 250 calorías de comida al día y con un trayecto largo de casi 900 días sin ver luz en el camino.

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ACERCA DEL AUTOR
Alfonso Martínez Taboas

Alfonso Martínez Taboas

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Profesor adjunto de la Universidad Interamericana y consultor clínico de la Sociedad de Epilepsia de Puerto Rico. Expresidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (2007-2008) y excatedrático de la...
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