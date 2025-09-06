El pequeño radio de baterías estaba aún bajo la almohada, la antena extendida al máximo; un objeto con voluntad de compañía. Cuando mi abuela falleció y fui a su habitación a comenzar el proceso de recoger sus cosas, me topé con esa escena. No pocas veces la vi recostada junto al pequeño aparato escuchando más que canciones, conversaciones, voces, gente que le hablaba al oído, a ella y a tanta otra gente. Puede la radio, puede la voz pasada por el filtro de un micrófono y unas ondas lo que nadie: convertir la intimidad del susurro en una experiencia colectiva. El primer rastro de su ausencia fue ese: la máquina de voces que quedó en silencio; su mayor intimidad era compartida.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu