6 de septiembre de 2025
OPINIÓN
Punto de vista
Ana Teresa ToroAna Teresa Toro
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Dentera

Exabruptos recientes por parte de figuras que ostentan poder revela, más que la precariedad del discurso público, la certeza de que vivimos las políticas del berrinche, escribe Ana Teresa Toro

6 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Exabruptos recientes por parte de figuras que ostentan poder revela, más que la precariedad del discurso público, la certeza de que vivimos las políticas del berrinche, escribe Ana Teresa Toro (Shutterstock)

El pequeño radio de baterías estaba aún bajo la almohada, la antena extendida al máximo; un objeto con voluntad de compañía. Cuando mi abuela falleció y fui a su habitación a comenzar el proceso de recoger sus cosas, me topé con esa escena. No pocas veces la vi recostada junto al pequeño aparato escuchando más que canciones, conversaciones, voces, gente que le hablaba al oído, a ella y a tanta otra gente. Puede la radio, puede la voz pasada por el filtro de un micrófono y unas ondas lo que nadie: convertir la intimidad del susurro en una experiencia colectiva. El primer rastro de su ausencia fue ese: la máquina de voces que quedó en silencio; su mayor intimidad era compartida.

Tags
Medios de comunicaciónGobiernoviolencia machistaRadiotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Ana Teresa Toro

Ana Teresa Toro

Arrow Icon
Periodista y Escritora
