En las últimas semanas, el debate público ha vuelto a girar en torno a la crisis fiscal de los municipios y al impacto de la congelación del impuesto al inventario. La eliminación del Fondo de Equiparación Municipal ha colocado a decenas de ayuntamientos en una situación inédita, sin una fuente clara que sustituya los recursos perdidos. Ante ese escenario, han surgido propuestas legislativas para generar ingresos alternos, pero ninguna ha logrado concretarse con la urgencia que la realidad municipal exige.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.