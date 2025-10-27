Descentralizar para reconstruir la confianza gubernamental
Lo que necesitamos no es menos gobierno, sino un gobierno más eficiente, opina Ivonne Lozada
27 de octubre de 2025 - 5:00 PM
En las últimas semanas, el debate público ha vuelto a girar en torno a la crisis fiscal de los municipios y al impacto de la congelación del impuesto al inventario. La eliminación del Fondo de Equiparación Municipal ha colocado a decenas de ayuntamientos en una situación inédita, sin una fuente clara que sustituya los recursos perdidos. Ante ese escenario, han surgido propuestas legislativas para generar ingresos alternos, pero ninguna ha logrado concretarse con la urgencia que la realidad municipal exige.
