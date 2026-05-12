Este martes 12 de mayo es el Día del Radioaficionado de Puerto Rico. Todos hemos leído sobre el legado de Joaquín Agusty y Jesús T. Piñero, los primeros radioaficionados de la isla, fundadores del Porto Rico Radio Club en 1921. Por el trabajo de Agusty, fue reclutado para dirigir la primera estación de radio de Puerto Rico, WKAQ, en 1922. Pero hoy destacaremos lo que hizo otro de sus fundadores: Luis Rexach Disdier, indicativo radioaficionado 4OI.

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