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Ángel Luis Santana DíazÁngel Luis Santana Díaz
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Día del Radioaficionado: La gesta de Luis Rexach, 4OI

En septiembre de 1922, Luis terminó la construcción de su estación en San Juan, equipada con un transmisor de 100 vatios, y comenzó a contactar radioaficionados en Estados Unidos para el envío casi diario de mensajes de bienestar, escribe Ángel Luis Santana

12 de mayo de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En septiembre de 1922, Luis terminó la construcción de su estación en San Juan, equipada con un transmisor de 100 vatios, y comenzó a contactar radioaficionados en Estados Unidos para el envío casi diario de mensajes de bienestar. La hazaña causó sensación y fue reseñada en la revista QST de la ARRL en noviembre de ese año, relata Ángel Luis Santana. (Suministrada)

Este martes 12 de mayo es el Día del Radioaficionado de Puerto Rico. Todos hemos leído sobre el legado de Joaquín Agusty y Jesús T. Piñero, los primeros radioaficionados de la isla, fundadores del Porto Rico Radio Club en 1921. Por el trabajo de Agusty, fue reclutado para dirigir la primera estación de radio de Puerto Rico, WKAQ, en 1922. Pero hoy destacaremos lo que hizo otro de sus fundadores: Luis Rexach Disdier, indicativo radioaficionado 4OI.

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RadioHistoriaJesús T. Piñero
ACERCA DEL AUTOR
Ángel Luis Santana Díaz

Ángel Luis Santana Díaz

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Coordinador de Información Pública y Gerente Asistente de la Sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League, la Asociación Nacional de Radioaficionados de Estados Unidos
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