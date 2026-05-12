Opinión
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Día del Radioaficionado: La gesta de Luis Rexach, 4OI
En septiembre de 1922, Luis terminó la construcción de su estación en San Juan, equipada con un transmisor de 100 vatios, y comenzó a contactar radioaficionados en Estados Unidos para el envío casi diario de mensajes de bienestar, escribe Ángel Luis Santana
12 de mayo de 2026 - 3:00 PM
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