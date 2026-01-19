Opinión
Carlos E. Díaz Olivo
prima:El aborto con los días contados

La agenda se hace totalmente manifiesta cuando el presidente del Senado anuncia estar a favor de un proyecto que restrinja definitivamente el aborto, escribe Carlos Díaz Olivo

19 de enero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Por 52 años Puerto Rico estuvo ajeno a controversias mayores sobre el aborto. Luego de la revocación mencionada, el sector pro vida identificó su gran oportunidad. Su estrategia es adelantar circunspectamente su causa. Hace cuatro años, este sector se fraccionó con el surgimiento del Proyecto Dignidad, escribe Carlos Díaz Olivo. (Xavier Araújo)

Una de las categorizaciones más conocidas es la distinción entre conservadores y liberales. Se dice que los conservadores valoran la individualidad y la opción de decidir libremente sus intereses. De los liberales se plantea que supeditan el interés individual al colectivo y que prestan atención especial a la defensa de grupos desventajados. Los conservadores resienten que los liberales pretendan imponerles patrones de conductas que no comparten. Mientras, los liberales califican a los conservadores de egoístas e insensibles a las desventuras de los demás.

AbortoProyecto de LeySenado de Puerto Rico
Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo es CPA, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Contribuciones, Corporaciones, Organizaciones sin Fines de Lucro...
