El aborto con los días contados
La agenda se hace totalmente manifiesta cuando el presidente del Senado anuncia estar a favor de un proyecto que restrinja definitivamente el aborto, escribe Carlos Díaz Olivo
19 de enero de 2026 - 11:10 PM
Una de las categorizaciones más conocidas es la distinción entre conservadores y liberales. Se dice que los conservadores valoran la individualidad y la opción de decidir libremente sus intereses. De los liberales se plantea que supeditan el interés individual al colectivo y que prestan atención especial a la defensa de grupos desventajados. Los conservadores resienten que los liberales pretendan imponerles patrones de conductas que no comparten. Mientras, los liberales califican a los conservadores de egoístas e insensibles a las desventuras de los demás.
