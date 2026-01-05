Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Zoé Laboy Alvarado
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Esterilización, aborto, nasciturus

La ley, que es ambigua y falta de claridad en varios de sus artículos, abre la puerta a que un tercero que alegue tener interés en defender los derechos del nasciturus acuda al tribunal para que sea un juez quien decida sobre el cuerpo de una mujer embarazada, afirma Zoé Laboy

5 de enero de 2026 - 11:22 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Siempre he pensado que muchas de las personas que buscan negarle a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo no lo hacen necesariamente para “salvar vidas”. En demasiados casos, se trata de ejercer control sobre las mujeres o de asegurar apoyos electorales, escribe Zoé Laboy. (Suministradas)

Uno de los factores que ha contribuido al descenso de nuestra población desde la década del 2000 es la reducción en el número de nacimientos. Un informe del Departamento de Salud de Puerto Rico de abril de 2025 revela que, entre 1990 y 2023, los nacimientos disminuyeron en un 72%, de 66,555 en 1990 a 18,645 en 2023.

Zoé Laboy Alvarado

Zoé Laboy Alvarado

Exsenadora por el PNP, Exsecretaria de la Gobernación y Abogada
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: