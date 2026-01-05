Uno de los factores que ha contribuido al descenso de nuestra población desde la década del 2000 es la reducción en el número de nacimientos. Un informe del Departamento de Salud de Puerto Rico de abril de 2025 revela que, entre 1990 y 2023, los nacimientos disminuyeron en un 72%, de 66,555 en 1990 a 18,645 en 2023.

