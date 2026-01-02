Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ariana Carreras EspinosaAriana Carreras Espinosa
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una política pública incompleta e inconsulta

Si la finalidad de una política pública deja de ser atender una problemática social y subsanar sus causas estructurales, cabe preguntarse con honestidad: ¿para qué sirve entonces? Cuestiona Ariana Carreras

2 de enero de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Más allá de la violación directa a la dignidad humana que este tipo de políticas representa, enfrentamos un problema igualmente grave: el desplazamiento deliberado de quienes poseen el conocimiento y la experiencia para evaluar sus consecuencias, escribe Ariana Carreras. (Xavier Araújo)

Cuando se habla de política pública, suele asumirse que su análisis y diseño corresponden casi exclusivamente al ámbito jurídico. Sin restar valor a esta disciplina, esa visión limitada reduce el abordaje a una sola vertiente analítica y omite factores esenciales profundamente ligados a lo que nos define como sociedad: la salud, la dignidad humana, el contexto social y las consecuencias reales sobre la vida cotidiana de las personas.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Proyecto de LeySenado de Puerto RicoCódigo Civil
ACERCA DEL AUTOR
Ariana Carreras Espinosa

Ariana Carreras Espinosa

Arrow Icon
La autora es candidata doctoral en Salud Pública.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: