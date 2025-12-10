El arma más ponderosa
Por disposición expresa de la Ley Foraker, el dólar estadounidense reemplazó al peso puertorriqueño como moneda de curso legal, escribe José Luis Nieto Mingo
10 de diciembre de 2025 - 10:00 PM
Un día como hoy, 10 de diciembre, en el año 1898, se firmó el Tratado de París. La historia oficial marca este día como el momento en que España cede a Estados Unidos su soberanía sobre Puerto Rico tras la Guerra Hispanoamericana. Después de la ratificación de este tratado, el 10 de abril de 1899, ocurrirían eventos cruciales, comenzando por el establecimiento de un gobierno civil mediante la Ley Foraker el 2 de abril de 1900. Pero desde el punto de vista económico, uno de los eventos más importantes ya había ocurrido mucho antes del desembarco por Guánica el 25 de julio de 1898 de las tropas comandadas por el General Miles: la introducción del dólar.
