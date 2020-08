El Beirut que me habita

Llovía cristal, las palomas caían ensangrentadas y heridas del cielo como en una película. Era casi apocalíptico. No quedó un edificio con ventanas de vidrio, que se desintegraron en segundos y sin previo aviso. Se sintieron dos explosiones, una menor inicialmente y una estruendosa que vino acompañada de mucha fuerza y destrucción. No sabíamos si estábamos en guerra, siendo atacados nuevamente. Estábamos en shock. Estas son algunas de las descripciones puntuales de mis amigos en Beirut.

Un día como hoy, el 8 de agosto del 2019, aterricé en Beirut. Una de mis amigas más cercanas y queridas me invitó a una boda, la unión matrimonial de sus amigos Hassan y Zeina. Nunca pudimos haber imaginado las vivencias y la magnitud de los días que nos esperaban. Días que hoy atesoramos, días que nos unieron al Líbano y a su gente para siempre. Días en los cuales Beirut fue nuestra casa.

Beirut, la capital del Líbano, es en estos días de distanciamiento social mi memoria feliz. Esa que cuando algo no nos va bien sacamos del banco de recuerdos para distraernos, erradicar malos pensamientos, y actualmente, para sobrevivir esta pandemia.

Desde el momento que pisamos tierra libanesa, su gente cálida, simpática, alegre y alborotosa nos recibió con el mayor de los afectos. Los libaneses son como nosotros los puertorriqueños. Les gusta la fiesta, hablar duro y a la vez, son afectivos, y al conocerte, te abrazan con la efusión de un viejo amigo. De más está decir que me sentí como en mi casa inmediatamente.

Beirut tiene una población aproximada de 2.4 millones de habitantes, casi un millón menos que Puerto Rico en su totalidad. Beirut es como San Juan. Es un lugar cosmopolita, urbano y turístico, bordeado por las aguas del Mar Mediterráneo. Hay bares, restaurantes y lugares para disfrutarla en cada esquina. Sus atardeceres color naranja son cálidos y majestuosos como nuestros atardeceres de verano, esos matizados por los polvos del Sahara, de cielos opacos que resaltan el color y la calidez del sol.

La historia del Líbano es singular. Es muy amplia y complicada. Conocía de su historia contemporánea de ataques por países vecinos y de su guerra civil en el 1975, pero no conocía nada de su historia antigua, una que me sorprendió durante mi visita. Aprendí que hay evidencia de presencia humana desde los tiempos de la era paleolítica. Algunos de los poblados más antiguos del mundo se originaron allí, como Biblos. Una región habitada por los fenicios que producía papiro. Se dice que allí nació el primer alfabeto y se compaginó el primer libro. Biblos es también la ciudad más antigua continuamente habitada desde sus comienzos. Hoy en día, es un patrimonio protegido por la UNESCO. Un lugar hermoso situado en una colina, con majestuosa vista al mar. El Líbano fue también parte del imperio romano. Una de las joyas arqueológicas de la arquitectura romana antigua es el Templo de Júpiter, localizado en Baalbek, a 86 kilómetros de Beirut. Un lugar que me impresionó tanto como lo hicieron una vez el Foro Romano en Roma y el Acrópolis en Atenas. Actualmente, es el templo romano más grande en el mundo.

Recientemente, los libaneses, como nosotros en el Verano del 2019, se movilizaron en una ola de protestas anti-gobierno en lo que ellos llamaron su Revolución de Octubre. Por semanas tomaron las calles de Beirut y protestaron contra una inflación descontrolada, la corrupción gubernamental y un porcentaje muy alto de desempleo que mayormente afectaba a la juventud libanesa. El desastre y la pandemia actual se han agravado dado este contexto. El Líbano es también el hogar de 1.5 millones de refugiados sirios desde el 2010, hombres y mujeres que cruzan la frontera para escapar de la guerra en busca de una mejor vida. Hay áreas de Beirut controladas por el Hezbollah, agrupación política chiíta islámica con una facción militar muy poderosa. Su nombre significa, el “Partido de Dios”. De camino a los lugares arqueológicos pasamos por áreas donde sus miembros portaban armas semiautomáticas, en lo que bien aparentaba un show of force. Algo que nunca había experimentado.

La jovialidad y el joie de vivre que distingue a todos los amigos que viven en Beirut abandonó sus espíritus esta semana. Sus voces alegres y animadas eran sombrías y bajas. Las fotos de Instagram de amigos que usualmente comparten fotos hermosas de sus actividades al aire libre, se convirtieron en fotos de montañas de metal al estilo del 11 de septiembre en un trasfondo de polvo, carros volcados y edificios que parecen esqueletos sin ventanas… Hassan, novio de la boda, retinólogo, quien cumple años hoy, dice que los proyectiles en el aire y las partículas de vidrio y polvo que se desataron con la explosión le han afectado la visión a tantas personas que los oftalmólogos en Beirut no dan abasto. Helena, otra amiga siempre positiva y amorosa, está tan triste que se siente como si su espíritu hubiese muerto. Dice estar en estado de shock. Hay una rabia colectiva debido a la sospecha de que la explosión fue causada por negligencia: el almacenamiento ilegal de materiales explosivos en zona urbana por más de seis años. La idea de que esta tragedia era prevenible solo incrementa la furia y la tristeza.

Mi amigo George, historiador, guía turístico y astrofísico, me dijo las mismas palabras que me dijo mi hermano el 21 de septiembre, al ver la destrucción después del devastador paso de María, “esto es como si nos hubiesen tirado una bomba atómica”. En su mensaje de voz recuenta, con voz triste y quebrantada, cómo preparando la iglesia para la boda de su primo la segunda explosión voló todos los vitrales en un instante. Dice que aunque la explosión ocurrió a tres millas de distancia, se sintió como si hubiese ocurrido exactamente donde él estaba. Que su cuerpo no podía procesar lo que experimentaba. Era un sentimiento y un sentir irreconocibles.

Actualmente hay brigadas de gente recogiendo escombros, vecinos ayudando a vecinos, desconocidos ayudando a desconocidos. Una experiencia que nosotros los puertorriqueños ya hemos vivido muchas veces, especialmente después de María, y más recientemente en enero luego de los terremotos en el suroeste. Sin ayuda fija y organizada de parte del gobierno, los libaneses se sienten abandonados. Piden ayuda internacional y se organizan para salir a protestar nuevamente para exigirle al gobierno acción y ayuda. Retoman el tema de los reclamos de su movilización en octubre, ahora agravadas por el COVID, la explosión y la incertidumbre. Reclaman que necesitan saber por qué sucedió la explosión y quién directamente es responsable del almacenamiento de los explosivos en zona urbana. La tragedia ha sacado a flor de piel todo el malestar que ya aquejaba a este pueblo.

Nunca en mi vida pensé que un lugar en Oriente Medio se convertiría en recipiente de mis afectos de la manera que lo hizo Beirut. Fue como un relámpago, un amor a primera vista, de esos que te ciegan y dejan una huella permanente. Un amor para toda la vida. Una de las historias más felices por el resto de mi vida será la de la boda de Hassan y Zeina y la semana que pasé en Beirut.

Mi tarea hoy es compartir con ustedes lectores, la belleza y singularidad de lo que ahora solo parecen ruinas e imágenes de posguerra y hacer un pedido directo de ayuda. Beirut no se distingue por esas imágenes que nos hacen recordar lo que quedó de las Torres Gemelas. Beirut no es un mar de vidrios rotos, polvo y metal. Beirut es color, alegría, historia, música, vistas hermosas, rica comida y jovialidad. Como nosotros los puertorriqueños solemos hacer ante los desastres naturales, ellos ahora recogen sus escombros y le sacan el polvo a su ciudad.

Aunque distante y desconocido para muchos, sería una gesta noble, de hermandad y de solidaridad, que los puertorriqueños, independientemente de que provengan de descendencia libanesa o no, se unan, como solemos hacer cuando países hermanos necesitan ayuda. Les prometo que, de conocer el Líbano, lo amarían y se sentirían igual que yo. Hay muchas organizaciones recolectando dinero y prestando servicios. Amigos en Beirut recomiendan apoyar a Impact Lebanon (https://www.impactlebanon.org/initiatives/disaster-relief-after-explosion-in-beirut?event=false) y Médicos sin Fronteras (https://www.doctorswithoutborders.org).

“Laura, el Beirut que conociste y que tanto amas, ya no existe”, me escribe mi amigo Alí con la tristeza de quien lo ha perdido todo. Pero él está equivocado. Sí que existe, pienso yo, en mi caja de recuerdos y en mi espíritu. En los recuerdos del sonido de su música, el rigor de su baile, las carcajadas estruendosas, en el color azul intenso del Mediterráneo, la aridez de su aire, la calidez de su gente y sus abrazos. Ese es el Beirut que me habita y que hoy tengo que ayudar.

No sé la conexión, pero los libaneses y los puertorriqueños compartimos el mismo espíritu. Ellos seguirán ayudándose mutuamente, sacudirán el polvo, recogerán el mar de vidrio y se levantarán de las ruinas, y como nosotros, resurgirán de esta tragedia como un pueblo más fuerte y más unido.