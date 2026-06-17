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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición de cuidado un peatón tras ser atropellado en Bayamón

Al conductor se le realizó una prueba de alcohol en la sangre, que arrojó un resultado de 0.111%

17 de junio de 2026 - 7:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Emilio Vélez, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, asumió la investigación bajo la supervisión del sargento Juan Rodríguez. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón permanece en condición de cuidado tras ser atropellado por un vehículo en horas de la noche del martes en la PR-29, en Bayamón, informó la Policía.

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De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de 42 años, manejaba una Hyundai Tucson del año 2021 por el kilómetro 3.4 de la mencionada vía cuando, presuntamente, no se percató de que un peatón cruzaba la carretera.

Como consecuencia, impactó al peatón, quien al momento no ha sido identificado por las autoridades.

Paramédicos de Emergencias Médicas acudieron al lugar y transportaron al perjudicado al Centro Médico de Río Piedras, donde fue referido en condición crítica.

La Policía informó, además, que al conductor se le realizó una prueba de alcohol en la sangre, que arrojó un resultado de 0.111%.

El límite permitido por ley en Puerto Rico es de 0.08%.

El agente Emilio Vélez, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, asumió la investigación bajo la supervisión del sargento Juan Rodríguez.

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Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto RicoPeatón arrollado
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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