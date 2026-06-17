En condición de cuidado un peatón tras ser atropellado en Bayamón

Un peatón permanece en condición de cuidado tras ser atropellado por un vehículo en horas de la noche del martes en la PR-29, en Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de 42 años, manejaba una Hyundai Tucson del año 2021 por el kilómetro 3.4 de la mencionada vía cuando, presuntamente, no se percató de que un peatón cruzaba la carretera.

Como consecuencia, impactó al peatón, quien al momento no ha sido identificado por las autoridades.

Paramédicos de Emergencias Médicas acudieron al lugar y transportaron al perjudicado al Centro Médico de Río Piedras, donde fue referido en condición crítica.

La Policía informó, además, que al conductor se le realizó una prueba de alcohol en la sangre, que arrojó un resultado de 0.111%.

El límite permitido por ley en Puerto Rico es de 0.08%.