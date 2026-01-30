Opinión
Suscriptores
Úrsula Aragunde Kohl
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El bienestar animal también es un asunto político

Un estudio reciente reflejó que el 97.6 % de las personas encuestadas considera que la situación de los animales realengos en la isla constituye un problema social

30 de enero de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La fiscalía afirma que Barnes pateó la puerta delantera de la vivienda de su vecino, agarró al perro porque comenzó a ladrar y lo arrojó hacia los vehículos que se acercaban, donde fue alcanzado por uno de ellos y perdió la vida.
Un estudio reciente reflejó que el 97.6 % de las personas encuestadas considera que la situación de los animales realengos en Puerto Rico constituye un problema social

En Puerto Rico solemos hablar de seguridad, salud y desarrollo económico como si fueran temas separados de lo que ocurre en nuestras calles. Sin embargo, basta mirar alrededor para notar una realidad incómoda: los animales callejeros —principalmente perros y gatos— se han convertido en parte del paisaje cotidiano. No es solo una imagen que lastima, es reflejo social de cómo estamos como país, de la normalización del abandono, de la escasez de recursos y de la ausencia de respuestas estructurales sostenidas para atender poblaciones vulnerables, humanas y no humanas.

La autora es profesora e investigadora. Labora en el Programa de Psicología de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo
