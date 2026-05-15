Opinión
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El costo de vida y una crisis emocional silenciosa
Muchos padres y madres han compartido en terapia el dolor y la frustración que sienten al tener que responder a sus hijos con frases como “No puedo”, “No tengo” o “No nos alcanza”, destaca Lilliam Pabón
15 de mayo de 2026 - 5:18 PM
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