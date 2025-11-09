El costo real de una nueva transición para operar el sistema eléctrico
Un cambio desordenado podría provocar retrasos en los desembolsos o incluso la pérdida de fondos ya asignados, escribe Daniel Hernández
9 de noviembre de 2025 - 10:40 PM
La frustración ciudadana con el sistema eléctrico es real y profunda. Los apagones, las fluctuaciones de voltaje, las tarifas elevadas y la falta de comunicación efectiva han minado la confianza del pueblo. Después de años en que la operación del sistema ha estado en manos privadas, la percepción general es que el servicio sigue sin responder a las expectativas del país. Ante esa realidad, muchos ven en la cancelación del contrato de LUMA Energy una manera de exigir rendición de cuentas. Es un reclamo entendible, nacido del cansancio y de la sensación de que nada cambia.
