El cuido de nuestro planeta
Mientras la humanidad avanza conquistando el espacio, la guerra contamina, enferma, mata, destruye, señala Eunice Santana
22 de abril de 2026 - 10:00 PM
22 de abril de 2026 - 10:00 PM
Millones de personas del mundo entero celebraremos con una gran diversidad de actividades el Día del Planeta Tierra, mañana, miércoles, 22 de abril, como lo hemos hecho a través de los años. Esta experiencia nos hace posible sacar tiempo para dialogar y meditar sobre la relación que sostenemos con nuestro entorno natural y repasar cuánto hemos avanzado o retrocedido en cuanto a acciones desarrolladas para aportar a su protección ante los enormes desafíos que enfrenta tales como el cambio climático causado por las decisiones de los humanos, la contaminación a diversos niveles, la pérdida de biodiversidad y la degradación de múltiples ecosistemas.
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