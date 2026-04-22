Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eunice Santana MelecioEunice Santana Melecio
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El cuido de nuestro planeta

Mientras la humanidad avanza conquistando el espacio, la guerra contamina, enferma, mata, destruye, señala Eunice Santana

22 de abril de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Día del Planeta Tierra es una oportunidad para agudizar nuestra conciencia sobre cómo mejorar nuestra relación con el entorno natural, senala Eunice Santana (Shutterstock)

Millones de personas del mundo entero celebraremos con una gran diversidad de actividades el Día del Planeta Tierra, mañana, miércoles, 22 de abril, como lo hemos hecho a través de los años. Esta experiencia nos hace posible sacar tiempo para dialogar y meditar sobre la relación que sostenemos con nuestro entorno natural y repasar cuánto hemos avanzado o retrocedido en cuanto a acciones desarrolladas para aportar a su protección ante los enormes desafíos que enfrenta tales como el cambio climático causado por las decisiones de los humanos, la contaminación a diversos niveles, la pérdida de biodiversidad y la degradación de múltiples ecosistemas.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Dia del Planeta TierraConservación ambiental
ACERCA DEL AUTOR
Eunice Santana Melecio

Eunice Santana Melecio

Arrow Icon
La autora es líder religiosa y comunitaria.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: