Dolce far niente es una expresión italiana que se traduce como “el dulce de no hacer nada”. Encierra una filosofía de vida de disfrutar la quietud, el ocio, el reposo voluntario. Pensémoslo como: una tarde bajo el sol con un Aperol Spritz, un buen libro al caer la noche o cualquier tiempo suspendido por placer. Pero, ¿qué ocurre cuando este “dulce no hacer nada” se vuelve tan amargo que se convierte en indiferencia?