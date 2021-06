El Equipo Nacional de Baloncesto Femenino: orgullo de Puerto Rico

Sé que no he sido el único en quedar felizmente complacido con el extraordinario derroche de talento de nuestras 12 jugadoras del Equipo Nacional de Baloncesto Femenino que acaba de ganar medalla de plata en el recién finalizado torneo Americup 2021. Como puertorriqueño que soy no es para menos.