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prima:El espejismo de TRICARE Prime: más allá de las promesas políticas

Puerto Rico tiene que despertar, dejar atrás la propaganda y comenzar a hacer las cosas correctamente, opina Arnaldo Claudio

2 de octubre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Capitolio en Washington D. C.
Históricamente, la clase política puertorriqueña ha recurrido a la práctica de viajar a la capital federal, reunirse con asistentes parlamentarios (staffers) de bajo nivel y regresar con anuncios públicos que simulan grandes logros, afirma Arnaldo Claudio. (Shutterstock)

La lucha por ver quién llega primero a la meta en el ámbito político con la promesa de traer el programa TRICARE Prime a Puerto Rico es una carrera que, bajo el análisis riguroso de la realidad fiscal y administrativa estadounidense, carece de sentido real. Recientemente, el debate ha vuelto a encenderse tras revelarse fallas críticas que demuestran que la extensión de este beneficio de salud militar a los veteranos de la isla no es un asunto de resoluciones sencillas ni de comunicados de prensa superficiales.

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El autor es Coronel Retirado del Ejército de Estados Unidos y Consultor de Seguridad. En 2014 fue confirmado por el juez federal Gustavo Gelpí como asesor técnico a cargo de velar...
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