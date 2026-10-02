El espejismo de TRICARE Prime: más allá de las promesas políticas
Puerto Rico tiene que despertar, dejar atrás la propaganda y comenzar a hacer las cosas correctamente, opina Arnaldo Claudio
2 de octubre de 2026 - 9:00 PM
2 de octubre de 2026 - 9:00 PM
La lucha por ver quién llega primero a la meta en el ámbito político con la promesa de traer el programa TRICARE Prime a Puerto Rico es una carrera que, bajo el análisis riguroso de la realidad fiscal y administrativa estadounidense, carece de sentido real. Recientemente, el debate ha vuelto a encenderse tras revelarse fallas críticas que demuestran que la extensión de este beneficio de salud militar a los veteranos de la isla no es un asunto de resoluciones sencillas ni de comunicados de prensa superficiales.
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