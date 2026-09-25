El fin de una era
José Roberto “Billi” Martínez era un genio de la lectura. Leía como historiador y también como detective, con la paciencia de quien sabe que la verdad rara vez cabe en una página
25 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
25 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Esta semana murió José Roberto “Billi” Martínez: puertorriqueño, historiador, exdirector de la Fundación Luis Muñoz Marín y de las oficinas de Puerto Rico en España y Washington, DC. Se nos fue un amigo muy querido y, con él, una manera de estar en el mundo: curiosa, paciente, exigente y humana. Esta semana también El Nuevo Día anuncia el fin de su edición impresa. Para quienes conocimos a Billi, ambas noticias se juntan con tristeza. Se despide un hombre que hizo de la búsqueda de información en diarios impresos una vocación, y se apaga el ritual de papel que tanto amó.
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