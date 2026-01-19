El hombre que cambió el curso de la historia
Recordar a Martin Luther King no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado a la acción, escribe Juan Carlos del Valle
19 de enero de 2026 - 3:47 PM
Martin Luther King Jr. fue uno de los activistas más influyentes del siglo XX en la lucha por la igualdad de derechos civiles de las y los afroamericanos en Estados Unidos. Su liderazgo, cimentado en la no violencia, la justicia social y la dignidad humana, transformó el curso de la historia y sentó bases sólidas para avances legislativos y culturales que aún hoy impactan al mundo entero. King no solo enfrentó el racismo institucionalizado, sino que también denunció la pobreza, la desigualdad económica y la explotación laboral como males inseparables de la injusticia social.
