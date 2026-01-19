Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Carlos del ValleJuan Carlos del Valle
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El hombre que cambió el curso de la historia

Recordar a Martin Luther King no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado a la acción, escribe Juan Carlos del Valle

19 de enero de 2026 - 3:47 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La voz de Martin Luther King resonó con fuerza porque no se limitó a una causa aislada. Su mensaje fue integral: no puede existir justicia racial sin justicia económica, ni derechos civiles plenos sin condiciones laborales dignas, escribe Juan Carlos del Valle. (JL)

Martin Luther King Jr. fue uno de los activistas más influyentes del siglo XX en la lucha por la igualdad de derechos civiles de las y los afroamericanos en Estados Unidos. Su liderazgo, cimentado en la no violencia, la justicia social y la dignidad humana, transformó el curso de la historia y sentó bases sólidas para avances legislativos y culturales que aún hoy impactan al mundo entero. King no solo enfrentó el racismo institucionalizado, sino que también denunció la pobreza, la desigualdad económica y la explotación laboral como males inseparables de la injusticia social.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Martin Luther King Jr.Derechos humanosDerechos laboralesDerechos civiles
ACERCA DEL AUTOR
Juan Carlos del Valle

Juan Carlos del Valle

Arrow Icon
Enfermero
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: