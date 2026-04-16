Un pequeño hospital en una isla de Massachusetts logró elevar los índices salariales de Medicare para todo un estado. El mecanismo que lo hizo posible también existe en el marco federal que rige a Puerto Rico. La pregunta es si la isla está dispuesta a usarlo.

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