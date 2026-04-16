Opinión
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El modelo Nantucket: un precedente para Vieques y Puerto Rico
Bajo la política del “piso rural”, este valor se aplicaría a todos los hospitales de Puerto Rico, superando los niveles actuales, que se han visto rezagados, afirma Leonardo Valentín
16 de abril de 2026 - 10:00 PM
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