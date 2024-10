Más gente de lo que imaginé -incluyéndome- seguía esta semana ponderando a quién darle su voto. Muchos electores no están enteramente contentos con sus opciones, y los entiendo. Aun con las críticas honestas y constructivas que he compartido públicamente y las desilusiones que he tenido, el 5 de noviembre votaré por el Partido Popular Democrático (PPD).