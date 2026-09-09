Elvia Cabrera frente a su condena
La mujer enjuiciada por el asesinato de la adolescente Gabriel Nicole Prats se expone a más de 99 años de cárcel, señala Carmen Chazulle
9 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
9 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
Este próximo jueves, 10 de septiembre, Elvia Cabrera Rivera enfrentará su condena en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, luego de un proceso penal de casi un año y un juicio en su fondo de 23 días. Un jurado la encontró culpable de los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas en un veredicto unánime, determinado en menos de tres horas. Dada las penas, Cabrera Rivera se expone a más de 99 años de cárcel. Ante este escenario, cabe preguntar, ¿qué si es la sociedad la que se enfrenta a otra condena más errónea?
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