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Carmen Chazulle RiveraCarmen Chazulle Rivera
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prima:Elvia Cabrera frente a su condena

La mujer enjuiciada por el asesinato de la adolescente Gabriel Nicole Prats se expone a más de 99 años de cárcel, señala Carmen Chazulle

9 de septiembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Dada las penas, Cabrera Rivera se expone a más de 99 años de cárcel. Ante este escenario, cabe preguntar, ¿qué si es la sociedad la que se enfrenta a otra condena más errónea? Cuestiona Carmen Chazulle. (Captura)

Este próximo jueves, 10 de septiembre, Elvia Cabrera Rivera enfrentará su condena en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, luego de un proceso penal de casi un año y un juicio en su fondo de 23 días. Un jurado la encontró culpable de los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas en un veredicto unánime, determinado en menos de tres horas. Dada las penas, Cabrera Rivera se expone a más de 99 años de cárcel. Ante este escenario, cabe preguntar, ¿qué si es la sociedad la que se enfrenta a otra condena más errónea?

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Carmen Chazulle Rivera

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Socióloga y Miembro de la Junta de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL)
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