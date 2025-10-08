Encrucijada energética: posibilidades de cambio
Estamos pagando aproximadamente el doble en combustible de lo que costaría generar con tecnología moderna y eficiente, afirma Daniel Hernández Morales
8 de octubre de 2025 - 11:00 PM
8 de octubre de 2025 - 11:00 PM
El desempeño de los sistemas eléctricos se mide en métricas. Y las nuestras describen un sistema envejecido, atrapado en una continua espiral de autodegradación. Los datos no dejan espacio a interpretaciones cómodas: más de 100 interrupciones de servicio por cliente al año, una flota generatriz con apenas 48% de disponibilidad y un costo de energía que supera los 27 centavos por kilovatio-hora, más del doble de la media en Estados Unidos. Todo esto refleja un sistema que, más allá de los discursos políticos, opera al límite de su capacidad.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: