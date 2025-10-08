Opinión
8 de octubre de 2025
78°lluvia ligera
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Daniel Hernández Morales
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Encrucijada energética: posibilidades de cambio

Estamos pagando aproximadamente el doble en combustible de lo que costaría generar con tecnología moderna y eficiente, afirma Daniel Hernández Morales

8 de octubre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El problema no se limita a la frecuencia de apagones. La realidad es que cerca del 35% de la energía en Puerto Rico se produce todavía con combustibles caros como diésel y Bunker C, quemados en unidades obsoletas con una eficiencia promedio de solo 26%, escribe Daniel Hernández. (tonito.zayas@gfmedia.com)

El desempeño de los sistemas eléctricos se mide en métricas. Y las nuestras describen un sistema envejecido, atrapado en una continua espiral de autodegradación. Los datos no dejan espacio a interpretaciones cómodas: más de 100 interrupciones de servicio por cliente al año, una flota generatriz con apenas 48% de disponibilidad y un costo de energía que supera los 27 centavos por kilovatio-hora, más del doble de la media en Estados Unidos. Todo esto refleja un sistema que, más allá de los discursos políticos, opera al límite de su capacidad.

ACERCA DEL AUTOR
Daniel Hernández Morales

Daniel Hernández Morales

El autor es ingeniero y consultor estratégico. Es creador y editor de Puerto Rico Energy Transformation. Fue vicepresidente de operaciones de Genera PR
