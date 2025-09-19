Pensiones sí, aumentos de luz no
Los puertorriqueños ya pagamos de las tarifas eléctricas más altas de Estados Unidos por el servicio más inestable, subraya Eduardo Bhatia
19 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
El 9 de septiembre, El Nuevo Día reportó que LUMA Energy estima que el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico requerirá $25,000 millones en mejoras de capital durante la próxima década. Se espera que los fondos federales cubran sólo la mitad. El plan de LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el resto—unos $12,000 millones—es pasarlo directamente a nuestras familias y negocios mediante aumentos en la tarifa eléctrica. El alza podría superar los seis centavos por kilovatio-hora. Esto es inaceptable.
