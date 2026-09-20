Opinión
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Es hora de llamar las cosas por su nombre
Puerto Rico tiene un problema estructural que trasciende la operación del sistema y que requiere atender de raíz las condiciones que, por décadas, han limitado su transformación, afirma Jalisse Quiñones
20 de septiembre de 2026 - 11:45 PM
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