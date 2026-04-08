¿Se acuerdan de LUMA?
La reacción de la gobernadora ante el nombramiento de Janisse Quiñones profundamente desafortunada, escribe Anabelle Torres Colberg
8 de abril de 2026 - 11:05 PM
8 de abril de 2026 - 11:05 PM
No hay mejor solución para una crisis que otra crisis, sobre todo si la nueva levanta más pasiones e interés. Nadie se ha beneficiado más de la lucha interna del Partido Nuevo Progresista (PNP), de la Comisión Total y la interpelación a Francisco Domenech, del sinsentido en las explicaciones sobre la venta de Politank, de la controversia sobre si se arrestará o no al secretario de Hacienda, por no proveer la información solicitada sobre Antonio Sagardía, de la inspección de Salud en Bebo’s Café, de si Leo Díaz viola regulaciones de la FCC o de si RaiNau desafinó al interpretar la versión revolucionaria del himno de Puerto Rico, como LUMA Energy.
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