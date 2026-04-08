Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Anabelle Torres ColbergAnabelle Torres Colberg
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Se acuerdan de LUMA?

La reacción de la gobernadora ante el nombramiento de Janisse Quiñones profundamente desafortunada, escribe Anabelle Torres Colberg

8 de abril de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La nueva presidenta del consorcio LUMA Energy, Janisse Quiñones y Duke Austin, presidente y CEO, Quanta Services salen de una reunión con la gobernadora Jenniffer González. (Xavier Araújo)

No hay mejor solución para una crisis que otra crisis, sobre todo si la nueva levanta más pasiones e interés. Nadie se ha beneficiado más de la lucha interna del Partido Nuevo Progresista (PNP), de la Comisión Total y la interpelación a Francisco Domenech, del sinsentido en las explicaciones sobre la venta de Politank, de la controversia sobre si se arrestará o no al secretario de Hacienda, por no proveer la información solicitada sobre Antonio Sagardía, de la inspección de Salud en Bebo’s Café, de si Leo Díaz viola regulaciones de la FCC o de si RaiNau desafinó al interpretar la versión revolucionaria del himno de Puerto Rico, como LUMA Energy.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
LUMA EnergyJanisse QuiñonesJenniffer GonzálezGobiernoDiscrimen por género
ACERCA DEL AUTOR
Anabelle Torres Colberg

Anabelle Torres Colberg

Arrow Icon
La autora es abogada y analista de temas políticos.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: