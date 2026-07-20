Después de una campaña para la historia del fútbol, en la que ambos equipos demostraron tener gran juego, profesionalismo, coraje y resiliencia, la selección de fútbol de España triunfó sobre la Argentina y ahora es campeona mundial por segunda vez en su historia, la primera fue en el año 2010. Por qué los mundiales de fútbol son tan populares. Es una combinación de sana pasión por el deporte y la competencia, la eficacia del sector privado y un círculo vicioso de gobiernos que aprovechan la propaganda y la potencian.

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