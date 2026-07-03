Estabilidad fiscal sin transformación económica
La disciplina fiscal es indispensable, pero no sustituye una estrategia de desarrollo económico bien articulada, opina Leslie Adames
3 de julio de 2026 - 10:45 PM
3 de julio de 2026 - 10:45 PM
Diez años después de la aprobación de la ley Promesa, el debate sobre sus resultados suele reducirse a una pregunta sencilla: ¿ha sido un éxito o un fracaso? La realidad es más compleja. Promesa produjo avances en la estabilización de las finanzas públicas, pero esos avances no han estado acompañados por una transformación de la economía. Ese contraste constituye, probablemente, la principal lección de la última década: la disciplina fiscal y el desarrollo económico no son sustitutos, sino complementos.
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