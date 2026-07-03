Departamento de la Vivienda confirma destaque de exsecretario auxiliar de la OGPe

El Departamento de la Vivienda confirmó en la noche del jueves que recibió en destaque al exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, efectivo el 29 de junio.

El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, refirió, el 19 de mayo, a Almodóvar Vélez (ex secretario auxiliar de la OGPe) y a Charlene Neuman Rivera (exjefa de personal) al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Contralor (OCPR) tras recibir los hallazgos de una investigación administrativa que, supuestamente, reveló que Almodóvar Vélez y Neuman Rivera intervinieron indebidamente en un proceso competitivo de un contrato de publicidad.

La pesquisa, además, resaltó que ambos incurrieron en presiones indebidas, represalias y obstrucción en medio de la investigación interna del DDEC sobre las alegaciones.

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La Opfei confirmó, el 18 de junio, la designación de fiscales especiales independientes (FEIs) para investigar las denuncias contra Almodóvar Vélez y Neuman Rivera.

Vivienda, en el escrito, resaltó que el destaque de Almodóvar Vélez no afectará “ninguno de los procesos ante los distintos foros”.

Almodóvar Vélez presentó su renuncia el 15 de mayo.

Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) (Suministrada)

“El Departamento de la Vivienda recibió en destaque al señor Norberto Almodóvar Vélez efectivo el 29 de junio de 2026. Como bien mencionó el secretario del DDEC (Carlos Ríos Pierluisi), ninguno de los procesos ante los distintos foros se afecta por el destaque autorizado”, señaló Vivienda en la declaración.

“El señor Almodóvar realiza funciones de carácter administrativo, las cuales no están relacionadas con el manejo de fondos federales, ni subastas, ni con labores de supervisión de empleados. Sus funciones estarán relacionadas con proyectos puntuales que está llevando a cabo nuestro Departamento y sus agencias adscritas, y que se beneficiarán por su experiencia y conocimiento sobre los trámites de permisos e interagenciales”, añade.

Originalmente, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que Almodóvar Vélez renunció por motivos personales, pero más tarde, Almodóvar Vélez desmintió públicamente que se tratara de una decisión por motivos personales y aseguró que fue destituido.

Según Almodóvar, su despido ocurrió a petición de Negrón Reichard.

El Departamento Justicia determinó, en una investigación preliminar, que la Opfei debía recomendar un fiscal especial contra ambos funcionarios. A base de los hallazgos de esa pesquisa, puntualizó la Opfei, la agencia concluyó que “existe causa suficiente para sostener la posible ocurrencia” de delitos y faltas éticas.

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En el caso de Almodóvar Vélez, se refirió al los artículos 254 y 261 del Código Penal, sobre intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida, respectivamente, además de violaciones al artículo 4.2 (incisos b, f, y s) de la Ley de Ética Gubernamental.

Mientras, Neuman Rivera será investigada también por supuestamente intervenir indebidamente en las operaciones del gobierno, así como por violentar el artículo 4.2 (incisos b y s) de la Ley de Ética Gubernamental.