¿Educamos para empleos que se esfumarán?
Necesitamos formar una generación de solucionadores de problemas, no solo de buscadores de empleo, escribe Eric Santiago
4 de agosto de 2026 - 10:20 PM
4 de agosto de 2026 - 10:20 PM
Puerto Rico enfrenta una realidad incómoda: gran parte de nuestro sistema educativo continúa preparando estudiantes para empleos que, en la próxima década, serán automatizados o transformados por la inteligencia artificial, la robótica y la manufactura avanzada. El crecimiento económico de Puerto Rico necesita una universidad de avanzada, actualizada en su currículo, renovada en su infraestructura. La universidad necesita ser tan virtual como serán los trabajos del futuro. Tan cercana al estudiante como nuestros futuros profesionales necesitan experiencias de trabajo en equipo.
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