Ética líquida: cuando el poder disuelve los principios
La ética institucional puede adaptarse para allanar el camino a intereses corporativos, escribe Ivvor Rocha
11 de agosto de 2025 - 6:00 PM
Zygmunt Bauman, al describir la modernidad líquida, habló de un tiempo en el que nada es firme: las certezas, los vínculos y las estructuras se adaptan como agua al recipiente que las contiene. Hoy, esa metáfora se ha instalado en el terreno político y moral, dando lugar a lo que puedo llamar la ética líquida: un sistema en el que los principios no desaparecen, pero se moldean según la conveniencia del momento, dejando a las instituciones como piezas decorativas más que como pilares de control.
