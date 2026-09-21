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Puerto Rico necesita un gobierno que agilice sin abdicar de su deber de proteger el agua, el territorio, las comunidades y el interés público, opina Ariel Lugo

21 de septiembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La entidad busca "proyectos de servicios ecoturísticos, turismo de la naturaleza, recreativos y/o actividades complementarias" dentro de los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads.(Archivo)
Necesita uno que agilice sin abdicar de su deber de proteger el agua, el territorio, las comunidades y el interés público, escribe Ariel Lugo. En la foto vista parcial de la zona costera de Ceiba.

En política, una frase puede ser más que una muletilla. A veces es una advertencia. En julio de 2009, en una vista pública efectuada en el municipio de Ceiba, el pueblo expresó su preocupación por quedar fuera de un mega-desarrollo destinado a sectores privilegiados. El entonces director ejecutivo del Portal del Futuro, del gobierno de Luis Fortuño, respondió con un “such is life”, como si la exclusión fuera un destino inevitable y no una decisión humana. La idea de fondo quedó clara: en tierras que antes ocuparon, y que luego se convirtieron en una base naval, “no había espacio” para ellos. Esa sentencia condensó una actitud: gobernar con distancia frente a ciertos ciudadanos.

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Científico Emérito del USDA Forest Service y Exdirector del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical
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