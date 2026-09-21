Frases que lo dicen todo
Puerto Rico necesita un gobierno que agilice sin abdicar de su deber de proteger el agua, el territorio, las comunidades y el interés público, opina Ariel Lugo
21 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
21 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
En política, una frase puede ser más que una muletilla. A veces es una advertencia. En julio de 2009, en una vista pública efectuada en el municipio de Ceiba, el pueblo expresó su preocupación por quedar fuera de un mega-desarrollo destinado a sectores privilegiados. El entonces director ejecutivo del Portal del Futuro, del gobierno de Luis Fortuño, respondió con un “such is life”, como si la exclusión fuera un destino inevitable y no una decisión humana. La idea de fondo quedó clara: en tierras que antes ocuparon, y que luego se convirtieron en una base naval, “no había espacio” para ellos. Esa sentencia condensó una actitud: gobernar con distancia frente a ciertos ciudadanos.
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